وزيرة البيئة مصدومة من بائعة السوق بسببه.. يعني إيه تنمية مستدامة؟

عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تجربة شخصية تعرضت لها خلال حوار لها مع بائعة بسوق الخضار في الغردقة، قائلة، "لما نزلت سوق الخضار في الغردقة اتصدمت أن السيدة اللي بتبيع مش فاهمة الكلام اللي بقوله بخصوص التنمية المستدامة".

جاء ذلك خلال كلمتها بندوة الإعلام البيئي التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث أوضحت "ياسمين فؤاد" جهود الوزارة التي بدأت في عملية تبسيط المصطلحات البيئية، بدءا من الصف الثالث الابتدائي في المناهج التعليمية الخاصة بهم، لما نواجهه من محدودية في الثقافة البيئية، بحسب تعبيرها.

ماذا يعني مصطلح التنمية المستدامة؟

أصبح مفهوم التنمية المستدامة محركا عالميا يوجه مستقبل الأمم الاقتصادي والاستراتيجي، وذلك لما لوحظ من أنماط استهلاك وإنتاج غير مسئول، حتى أصبح للإنسان تأثيرات ضارة بالبيئة، وهو ما عرَّض الأرض والأجيال المستقبلية للخطر.

ووفقا للموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية، فإنه في العصور القديمة كانت السمة المميزة للتنمية والازدهار في الدول هي "التنمية العلمية والاقتصادية"، مع غياب المساءلة البيئية للسياسات والتصنيع والاستهلاك اليومي للإنسان لمئات السنين، مما أدى إلى تفاقم الأزمات التي تتجلى في تغير المناخ وتآكل التنوع البيولوجي والتلوث وفقدان الموارد الطبيعية.

من هنا ظهر مفهوم "التنمية المستدامة" تدريجياً ليصبح في الوقت الحاضر الهدف والغاية الرئيسيين للأمم المتحدة والمجتمع المدني في دول العالم كافة، حيث أقرت الدول وصانعي السياسات بأن الوضع الحالي للتدهور البيئي يهدد بشكل خطير بقاء البشرية.

متى ظهر مفهوم التنمية المستدامة؟

جرى تحديد مفهوم التنمية المستدامة في تقرير اللجنة الدولية حول البيئة والتنمية بعنوان مستقبلنا المشترك عام 1987 على أنها "التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها الخاصة"، بحسب الموقع الرسمي لوزارة البيئة المصرية.

عناصر الاستدامة

تشمل 3 أبعاد تتمثل في:

البعد الاجتماعي، ويشمل: القضاء على البطالة، والتنمية المحلية والإقليمية، وتوفير الرعاية الصحية والثروات، وتحقيق الترابط الاجتماعي، وتوزيع الخدمات.

البعد الاقتصادي، ويشمل: التنمية الاقتصادية، التنافس، النمو الاقتصادي، الإبداع والتنمية الصناعية.

البعد البيئي، ويشمل: الحفاظ على الطبيعة، نوعية المياه والهواء والتربة وتغير المناخ، التنوع البيولوجي.

ما علاقة التنمية المستدامة بالبيئة؟

تستند التنمية المستدامة إلى مفهوم مواءمة التنمية المجتمعية والاقتصادية مع الأولويات البيئية، وذلك للحد من التدهور البيئي الحالي وتغير المناخ، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل مستقبل الأجيال المقبلة.

فوائد الاستدامة

تخفيض التكلفة المالية والاقتصادية طويلة الأجل للتدهور البيئي.

تغيير دور الشركات إلى أعضاء ملتزمين بيئياً بالمجتمع.

التأكيد على استدامة النمو الاقتصادي.

تعزيز المساواة بين الجنسين، وحقوق العمال وخلق فرص العمل.

تشجيع أنماط صحية للمعيشة والتغذية.

دعم ظهور اقتصاد دائري يعتمد على إعادة التدوير وإعادة الاستخدام.

استهداف ممارسات أفضل للسلوك البشري من خلال الاستهلاك الواعي، وإيجاد فرص عمل وأسواق جديدة كإعادة التدوير والطاقة النظيفة.