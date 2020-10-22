وزيرة البيئة: "اتصدمت من سيدة بتبيع خضار مش فاهمة معنى التنمية المستدامة"

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة بدأت في عملية تبسيط المصطلحات البيئية بدءا من الصف الثالث الابتدائي في المناهج التعليمية الخاصة بهم، " لكن لدينا محدودية في الثقافة البيئة ونعترف بذلك"، بحسب تعبيرها.

وتابعت "فؤاد"، في كلمتها بندوة الإعلام البيئي التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، "لما نزلت سوق الخضار في الغردقة اتصدمت إن الست اللي بتبيع مش فاهمة الكلام اللي بقوله بخصوص التنمية المستدامة".

وتحدثت عن مشروع "بايو جاز"، قائلة: "أتينا بمجموعة من الشباب لجمع المخلفات الزراعية وعملوا وحدة اسمها بيو جاز بـ7 ألاف جنيه وتنتج غاز رخيص فدربت الشباب ووفرت له فرصة عمل وإنتاج"، وطالبت بتعميم النماذج الإيجابية.

وقالت: "هذه النماذج لو تم وضعها في صورة فيديو للمواطن هيفهم إنه بيعمل تنمية مستدامة دون أن يشعر فنحتاج أن يقوم الإعلام بتبسيط المفاهم البييئة الصعبة للناس".

وأضافت أن هناك علاقة وثيقة بين ملف البيئة والحفاظ عليها وانتشار الأمراض وتحرك العالم نحو هذا الملف، مضيفة أنه من 60% إلى 65% من الأمراض التى تنتقل من الحيوان للإنسان سببها خلل التوازن البيئى.

وعقد المجلس الأعلى للاعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الخميس، جلسة نقاشية مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بحضور عدد من أعضاء المجلس والإعلاميين ورؤساء التحرير.

وتناقش الجلسة دور الإعلام البيئي وأهميته المجتمعية، وتنقسم محاور الجلسة إلى التعريف بالإعلام البيئي واهميته واهدافه، بجانب تأهيل الإعلاميين على العمل في مجال الإعلام البيئي، كما تتطرق إلى محددات ومعايير الإعلام البيئي والعقبات التي تواجهه ومتطلباته

وتهدف الجلسة النقاشية إلى التوصل لتوصيات محددة تكون نواه لأسلوب وشكل جديد في التعامل المستقبلي مع قضايا البيئة في الإعلام، وتكون انطلاقة لشكل إعلامي جديد يهتم بقضايا البيئة ويبدأ في تقديم حلول ويشارك كونه شريكا في المسئولية.