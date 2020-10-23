أسعار الذهب ترتفع جنيها في بداية تعاملات اليوم الجمعة

سجلت أسعار الذهب، ارتفاعا طفيفا بقيمة قدرها جنيها، خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة، في أسواق المال.

وبلغ سعر عيار (24) نحو 963 جنيها مقارنة بـ962 جنيها في تعاملات أمس، وارتفع سعر الذهب عيار (21) إلى 843 جنيها مقابل 842 جنيها، ووصل سعر عيار (18) نحو 722 جنيها مقارنة بـ721 جنيها في تعاملات أمس.

وسجل سعر بيع أوقية الذهب ما يعادل 29 ألف و967 جنيها في بداية التعاملات، كما سجل سعر جنيه الذهب 6 آلاف و745 جنيها.