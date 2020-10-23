تجهيز المقرات وتسليم الأوراق للقضاة.. البحر الأحمر تستعد للانتخابات

انتهت غرفة متابعة الانتخابات برئاسة المستشار أسامة عنبر رئيس المحكمة اليوم الجمعة، من استعدادات انتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر، والمقرر إجراؤها غدًا وبعد غدٍ.

واستقبل "عنبر" القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر اليوم بمقر المحكمة بالغردقة، وتسكينهم في الفنادق والاستراحات، كما تم الانتهاء من استلام الأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية.

وتضم محافظة البحر الأحمر ثلاثة لجان عامة بثلاثة دوائر انتخابية، هي الدائرة الشمالية وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة والدائرة الوسطى وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم والدائرة الجنوبية، وتشمل مدينتي حلايب وشلاتين هم وتضم و109 لجنة فرعية موزعين على الثلاثة دوائر.

ويخوض المعركة الانتخابية بمجلس النواب 2020 بالبحر الأحمر 32 مرشحًا بواقع 16 للدائرة الأولى و12 للثانية و4 للدائرة الثالثة، يتنافسون على ثلاثة مقاعد بواقع مقعد واحد بكل دائرة.

وانتهت أجهزة مدن محافظة البحر الأحمر من تجهيز جميع اللجان والمظلات أمام المقرات واللجان الانتخابية، استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2020، في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وفي مدينة رأس غارب بالدائرة الأولى شمال المحافظة، صرح اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة، بأنه تم الانتهاء من إنشاء مظلات أمام المقرات الانتخابية واللجان استعداد لبدء عملية الاقتراع.

وأضاف "رأفت" أنه تم إنشاء المظلات أمام 7 مقرات انتخابية بمدينة رأس غارب، حفاظًا على الصحة العامة والناخبين وكبار السن من أشعة الشمس، مشيرًا إلى أنه تم تزويد المقرات واللجان الانتخابية بكراسي متحركة حفاظًا على راحة وصحة الناخبين من ذوي القدرات الخاصة، ولممارسة حقوقهم الدستورية في أمن وسلام.

وفي السياق ذاته، أكد اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، تجهيز 37 مقرًا انتخابيًا، و58 لجنة فرعية، كما تم الانتهاء من تركيب مظلات وتوفير كراسي متحركة، وتجهيز المقرات لانتظار الناخبين في ظل الحفاظ على التباعد تجنبا لفيروس كورونا المستجد.

وشدد، على قسم الكهرباء بالمرور على جميع المقرات واللجان الانتخابية للتأكيد على جاهزيتها وتدعيم الانارة العامة بداخل المقرات ومحيطها، وتدعيمها بالكشافات اللازمة، والتأكيد على سلامة المداخل والمخارج لسلامة سير العملية الانتخابية، مؤكدا على توفير الإنارة بجميع المقرت الانتخابية ومحيطها، والتأكيد على جاهزيتها وسلامة المداخل والمخارج لجميع اللجان.