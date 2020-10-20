غرفة أزمات بصحة البحر الأحمر استعدادا لانتخابات النواب والمولد النبوي

عقد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اجتماعًا بمديرى الإدارات الصحية، اليوم، أعلن خلاله رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمات الطبية إستعدادا لإنتخابات مجلس النواب المقرر عقدها في الثلث الأخير من الشهر الجاري، ووجه إلى تطهير المقرات الانتخابية بجميع مدن المحافظة، تزامنًا مع الاستعداد للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وشدد مرعي على موافاة المديرية بجدول إشرافي لكل مستشفي وإدارة صحية، وزيادة أفراد الطاقم الطبي، والتأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بالتأكد من مصادر المياه، والصرف، والكهرباء، والمصادر البديلة، والمولدات الكهربائية وتوافر الوقود الكافي للمولدات الاحتياطية.

وشدد على التأكد من توافر الأكسجين، وإجراء الصيانة الدورية للتنكات، ومراجعة الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم ومشتقاته والطعوم والأمصال لمواجهة أي طارئ خلال تلك الفترة.

وطالب بعقد غرفة الأزمات والكوارث علي مدار الساعة برئاسته وعضوية مديري الإدارات الفنية، كما كلف الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، ومكافحة ناقلات الأمراض، بتطهير وتعقيم جميع المقار الإنتخابية بالمحافظة، إلى جانب تكليف فرق طبية للتواجد داخل اللجان الانتخابية، وتجهيز فرق الانتشار السريع للتدخل حال حدوث أى طارئ.

ووجّه "مرعي" إلى مراجعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالمدارس والحفاظ على صحة الطلاب والطالبات من خلال التنسيق مع مديريتي التربية والتعليم والأوقاف، والمرور المكثف على المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، لمتابعة كافةالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.