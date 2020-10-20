"تنفيذي البحر الأحمر" يناقش استعدادات المحافظة للسيول والانتخابات

عقد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اجتماع المجلس التنفيذي، بديوان عام المحافظة، اليوم، لمناقشة استعدادات مواجهة السيول المتوقعة، ومراجعة جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين في انتخابات البرلمان.

وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ رؤساء المدن إلى مراجعة جاهزية كافة المعدات اللازمة لمواجهة أخطار السيول والأمطار، والتأكد من صلاحيتها ورفع تقريرًا حال وجود أعطال أو عجز، مؤكدا التنسيق بين المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمراجعة كافة المطابق والتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار.

وناقش المحافظ، الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس النواب، وطالب بمراجعة جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين والتأكد من توفير وسائل الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم اللجان الانتخابية وتركيب المظلات للحماية من حرارة الشمس وتوفير كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعرب "حنفي" عن عدم رضاه بمستوي كفاءة الشوارع بمدينة الغردقة، وشدد علي رؤساء المدن ضرورة تجميل وطلاء وجهات المنازل والعمارات باللون الأبيض وتوقيع عقوبة علي من يتقاعس عن التنفيذ، فضلا عن التنسيق مع كافة الجهات للمرور بشكل دائم علي جميع المؤسسات الخدمية التي تتعامل مباشرة مع المواطنين مثل المستشفيات والمدارس والشهر العقاري وغيرها من المديريات الخدمية، ورفع تقريرًا أسبوعيًا مع عرض أبرز المعوقات الموجودة والمقترحات اللازمة لحلها.

حضر المجلس التنفيذي الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، واللواء محمد بنداري السكرتير العام، واللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد، والعميد تامر سمير، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن والمديريات بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.