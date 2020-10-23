الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم.. الرهينة والوصية في المساء

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان، حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام.

وتقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

أفلام عربية وأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "آخر الدنيا" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "الرهينة" الساعة 8 مساء، وفيلم "حملة فريزر" الساعة 10 مساء، وفيلم "الريس عمر حرب" الساعة 12 منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "أفواه وأرانب" الساعة 4 مساء، وفيلم "وبالوالدين إحسانا" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "ضحك اللعب ومزيكا" الساعة 10 مساء.

قناة MBC 2

عرض فيلم Into the Wild الساعة 3:30 مساء، وفيلم The Impossible الساعة 6 مساء، وفيلم The Mountain Between Us الساعة 8 مساء، وفيلم Geostorm الساعة 10 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

ON دراما

عرض مسلسل "قصة الأمس" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 2" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "الدخول في الممنوع" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى" الساعة 9 مساء، ومسلسل "القيصر" الساعة 11 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "ولسه بحلم بيوم" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الرابع الساعة 7 مساءً، و"الوصية" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ليالي أوجيني" الساعة 9 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "بخط الإيد" الساعة 4 مساء، ومسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" الساعة 5 مساء، ومسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي ج1" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ظل الرئيس" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 8 مساءً.

البرامج التلفزيوينة

قناة MBC مصر

عرض برنامج "الجمعة في مصر" الساعة 6 مساء، وبرنامج "الحكاية مع عمرو أديب" الساعة 10 مساء.

قناة DMC

عرض برنامج "مصر تستطيع" الساعة 7 مساءً، وبرنامج "مساء dmc" الساعة 9 مساءً.