الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية.. حملة فريزر ومعكم منى الشاذلي

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

أفلام عربية وأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "الكبار" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "ياباني أصلي" الساعة 8 مساء، وفيلم "حملة فريزر" الساعة 10 مساء، وفيلم "سالم أبو اخته" الساعة 12 منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "الشريدة" الساعة 4 مساء، وفيلم "نغم في حياتي" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "ابتسامة وراء قضبان" الساعة 11 مساء.

قناة دبي وان

عرض فيلم Woodlawn الساعة 2 مساء، وفيلم Black Tide الساعة 4 مساء، وفيلم Paris Can Wait الساعة 8 مساء، وفيلم Phoebe in Wonderland الساعة 10 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

ON دراما

عرض مسلسل "أبو العلا 90" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "الدخول في الممنوع" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال آخرى"، الساعة 9 مساءً، ومسلسل "بركة" الساعة 11 مساء.

DMC دراما

عرض مسلسل "الرجل والحصان" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثاني الساعة 7 مساءً، و"نيللي وشريهان" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "بين عالمين" الساعة 9 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "أرض النعام" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اختفاء" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مليكة" الساعة 8 مساءً.

البرامج التلفزيونية

قناة CBC

عرض برنامج "والله أعلم" الساعة 5 مساء، وبرنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساء.

قناة DMC

عرض برنامج "مصر تستطيع" الساعة 8 مساء، وبرنامج "مساء دي إم سي" الساعة 9 مساء.