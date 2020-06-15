حملة فريزر وصاحبة السعادة.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "ملائكة الشوارع" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "البنات عايزة إيه" الساعة 3 عصرًا، والفيلم الكوميدي "اللي بالي بالك" الساعة 5:30 عصرًا، وفيلم "مراتي وزوجتي" الساعة 8 مساءً، و"حملة فريزر" الساعة 10 مساءً، وفيلم "طباخ الريس" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم "Edge of Darkness" الساعة 4 عصرًا، وفيلم "Unknown" الساعة 6 مساءً، وفيلم John Wick بجزئيه الساعة 8 و10 مساءً، وفيلم Mechanic: Resurrection الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

سيما

عرض فيلم "قلب الليل" الساعة 4 عصرًا، وفيلم "خالي من الكوليسترول" الساعة 7:30 مساءً، وفيلم "قاع المدينة" الساعة 11 مساءً.

المسلسلات التليفزيونية

MBC مصر

عرض مسلسل "أيوب" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ولي العهد" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "العراف" الساعة 8 مساءً، و"سرايا عابدين" الساعة 9 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "العندليب" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "حقي برقبتي" الساعة 7 مساءً، و"حجر جهنم" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"حواديت الشانزليزيه" الساعة 10 مساءً، و"فلانتينو" الساعة 11 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "الحب وأشياء أخرى" الساعة 6 مساءً، و"لن أعيش في جلباب أبي" الساعة 7 مساءً، و"فوق السحاب" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "جبل الحلال" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "ونحب تاني ليه" الساعة 11 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "الوتد" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "واحة الغروب" الساعة 7 مساءً ومسلسل "للحب فرصة أخيرة" الساعة 8 مساءً، و"لما كنا صغيرين" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الفتوة" الساعة 10 مساءً، و"شرف فتح الباب" الساعة 11 مساءً، و"الشحرورة" الساعة 12 منتصف الليل.

البرامج الترفيهية

DMC

عرض برنامج "تع إشرب شاي" للفنانة غادة عادل الساعة 1:30 ظهرًا، وبرنامج "صاحبة السعادة" الساعة 11 مساءً.

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا.