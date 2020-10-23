محافظ مطروح يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

عقد اللواء خالد شعب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، اجتماعا لمتابعة جهود المحافظة في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأهمية تكاتف الجميع من أجل استمرار الحياة بطبيعتها واستمرار المواطنين في أعمالهم حفاظًا على أرزاقهم ومواردهم الاقتصادية.

وأكد المحافظ أهمية التوعية بضرورة التزامهم بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين، منعا لزيادة انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة مع عودة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا بعدد من الدول.

وشدد المحافظ على التزام جميع الجهات التنفيذية باستمرار الإجراءات الوقائية من التزام العاملين بجميع الجهات الحكومية ومنع الدخول إلا بارتداء الكمامات وكذلك دخول المواطنين إليها، ووجه بتكثيف جهود التطهير والتعقيم بمداخل المحافظة ورش وتطهير كافة المنشآت مع التهوية الجيدة، وكذلك رش الشوارع بالمياه والكلور وتكثيف عمل دوريات النظافة ورفع القمامة، ومراجعة التزام الكافيهات والكافتيريات والمنشآت المشابهة بالالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي، وكذلك أهمية التعقيم والتطهير بالمدارس مع توعية الطلاب بأهمية النظافة الشخصية والتطهير خاصة غسيل الأيدي بالماء والصابون وارتداء الكمامات والتباعد منعا للعدوى وتشجيعهم على ذلك.

كذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا، خلال فترة الانتخابات مع التباعد الاجتماعي وتطهير مقار اللجان واستخدام أدوات التعقيم والتطهير وارتداء الكمامات للناخبين وداخل اللجان، كما وجه بتكثيف جهود التوعية سواء من خلال إذاعة مطروح الإقليمية وصفحة المحافظة الرسمية والملصقات والتعليمات الارشادية، وكذلك التوعية من خلال المساجد مع الخطاب الدعوى المستنير مع متابعة إجراءات التطهير والتعقيم وارتداء الكمامات عند دخول المساجد خاصة بصلاة الجمع والتزام الخطباء بالوقت المحدد، مع الالتزام بإجراءات التباعد في الأماكن العامة خاصة قاعات المناسبات وعدم إقامة أي أفراح داخل قاعات مغلقة منعًا لانتشار الفيروس.

وشدد محافظ مطروح، على تكثيف الحملات المرورية لإدارة ومباحث المرور على وسائل المواصلات العامة، للتأكد من التزام الركاب وتوقيع الغرامات على السائقين المخالفين.