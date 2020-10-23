الطبيبة المصرية المعتدى عليها في الكويت تتعرف على صورة الجاني الهارب

بتكليف من وزير القوى العاملة محمد سعفان، تابع مكتب التمثيل العمالي للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، الحالة الصحية للطبيبة المصرية "ل. ر. م. ع" التي تعرضت لحادثة اعتداء عليها بالسب والضرب من أحد المواطنين الكويتيين، وذلك بمقر عملها بمستوصف مبارك الكبير الشرقي بالكويت، حيث اطمأن على حالتها الصحية وتابع سير التحقيقات.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة إن الوزير تلقى تقريرا عاجلا عبر الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، مشيرا إلى أنه تابع سير التحقيقات، حيث تم استدعاء الطبيبة للتعرف على صورة الجاني بمخفر الرقة.

وقد وجهها المكتب بضرورة الامتثال لهذا الاستدعاء حفاظا على حقوقها القانونية، وبالفعل امتثلت الطبيبة للاستدعاء وتعرفت على صورة الجاني المختفي حاليا هربا.

وأكد الملحق العمالي أن الطبيبة تتماثل للشفاء وأنها مستمرة في عملها رغم الإصابات، ورد على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من وجود قطع في اللسان، كشفت الطبيبة عن أنه جرح نتيجة ارتطام أسنانها بلسانها مع نزيف عندما دفعها الجاني وليس قطع لجزء من اللسان كما يتصور البعض.

وجددت الطبيبة شكرها العميق لوزير القوى العاملة على الاطمئنان عليها تليفونيا، وبزيارة مكتب التمثيل العمالي المستمرة لها، معربة عن سعادتها الكبيرة بهذه المكالمة، واهتمام الدولة ممثلة في وزارة القوى العاملة، والسفارة والقنصلية المصرية بالكويت، فضلا عن الكويتيين، مؤكدة أن هذا الاهتمام جعل رأسها مرفوعة وكرامتها محفوظة.

يذكر أن الطبيبة "ل. ر. م. ع" التي تعمل طبيبة أسرة بمستوصف مبارك الكبير الشرقي منذ 2010، قد تعرضت لحادثة اعتداء بالسب والضرب من أحد المواطنين الكويتيين ويدعى فهاد فالح عبدالله العجمي، وأنه وفقا لسجلات المستوصف المدون بها كل بيانات الحادثة، تكشف عن أنه في أثناء الكشف على أذن المواطن الكويتي بمستوصف الرقة محل دوامها يوم الجمعة الماضية -أيام العطلات الأسبوعية- حيث احتجزها بغرفة الكشف الخالية من الكاميرات وانهال عليها بالضرب والسب وإصابتها بكدمات، ونتج عن ذلك جرح باللسان نتيجة ارتطام الأسنان باللسان، ولم تتمكن من طلب الأمن فاستغاثت صارخة بزملائها الذين حضروا وشاهدوا المعتدي مستمر في ضربها بحضورهم، وعندما حاولوا أن يوقفوه قام بسبهم وانصرف.

وإن الطبيبة بعد ذلك اتصلت بزوجها وانتقلا إلى مخفر الرقة بعد أن حصلا على تقرير طبي من مستشفى عيدان بالإصابات، وتم تحرير محضر برقم 159/2020 الرقة وسجلت القضية جنحة حملت مسمى اعتداء بالضرب على موظف عام في أثناء تأدية مهامة، وأحيلت القضية إلى الإدارة العامة للتحقيقات.