مؤتمر "ديجيتال".. إنجازات وكلمة مسجلة على شاشة عرض لنائب الزيتون

أقام محمد عبد الغني نائب الزيتون الحالي، ومرشح الدورة المقبلة من مجلس النواب، مؤتمرًا لدعم حملته الانتخابية، ودعا له العديد من أهالي الدائرة من أجل عرض أفكاره للدورة المقبلة وخطته المستقبلية، في أحد شوارع المنطقة.

ولجأ المرشح الحالي، في مؤتمره إلى وجود شاشة عرض، من أجل سرد إنجازاته في دائرة الزيتون، وأبرز مداخلاته في جلسات مجلس الشعب حول مصالح أبناء الدائرة، كما سجل كلمته التي من المقرر إلقاؤها وعرضها على الشاشة بطريقة "ديجيتال"، من أجل اختصار الوقت، واتباع التكنولوجيا الحديثة.

واستمع "عبدالغني" لأسئلة الحضور والمناقشات حول ماذا يمكن أن يقدمه خلال السنوات المقبلة؟، ليرد بإجابات واضحة وسط حضور عدد كبير من أهالي دائرة الزيتون لعرض طلباتهم ورؤيتهم لما هو قادم.

ويتنافس على مقعد النائب 14 مرشحا معظمهم من الوجوه الجديدة، بينهم سيدتان فقط، هما خيرية بعزق، ومها أحمد.

وينافس محمد عبد الغني من قائمة المرشحين عن الدائرة من الرجال كلا من كمال شفيق، وناجي وليم، وإكرامي علي، وسيد عثمان جاد المولى، وعماد نبيل مرقص، وعادل مصطفى، وعمر طارق البحراوي، ومايكل عادل، وعبدالفتاح عبدالشافي، ومصيلحي بكر، ومحمود حنفي.

واقتربت مرحلة الاقتراع في الانتخابات وإدلاء الناخبين بأصواتهم في اللجان الانتخابية لاختيار مرشحيهم في انتخابات مجلس النواب، والتي تتم على مرحلتين، الأولى تضم 14 محافظة فيما تضم الثانية 6 محافظات.

وتبدأ أولى أيام الانتخابات للجولة الأولى خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر في الخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.