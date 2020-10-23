7 خطوات لضبط قناة عرض لقاء الأهلي والوداد على التليفزيون الأرضي

يستعد النادي الأهلي المصري للقاء نظيرة الوداد المغربي، في إطار مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 9 مساءً.

وينتظر الكثيرون من محبي الساحرة المستديرة تلك المباراة لمشاهدتها، وحرصًا من الهيئة الوطنية للإعلام على تلبية احتياجات المواطنين لإرضائهم، تقرر إذاعة مباراة النادي الأهلي والوداد المغربي في الدور قبل النهائي لبطولة أبطال إفريقيا، على التردد الأرضي لقناة on time.

وبعد الإعلان عن إذاعة مباريات أمم إفريقيا عبر قناة "تايم سبورت"، على البث الأرضي للتليفزيون المصري، تستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية خطوات ضبط القناة على التليفزيون الأرضي، كالتالي:

تردد قناة تايم سبورت

- تردد القناة على النايل سات: يمكن تثبيت بث قناة تايم سبورت على النايل سات من خلال التردد 11449 ومعدل الترميز 27500.

- تردد القناة على الأرضي: يمكن تثبيت بث قناة تايم سبورت على التلفزيون الأرضي من خلال التردد الأرضى UHF 32.

خطوات تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي

يمكن تثبيت قناة تايم سبورت على التلفزيون الأرضي لمشاهدة مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي من خلال عدة خطوات، كالتالي:

1- يجب التأكد أولا من تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على جهاز أو شاشة التلفزيون في المكان المخصص لذلك.

2 - يجب فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون، من خلال زر نقل البث على قنوات الاستقبال الأرضي من ريموت التحكم.

3- وفي كثير من الأحيان تكون قناة "تايم سبورت" مثبتة بالفعل على القناة الثانية، لذلك يجب التأكد أولا من وجودها مثبتة من عدمه.

4- وفي حالة إذا كانت القناة غير مثبتة، يجري الضغط على زر الإعدادات الموجود بريموت التحكم الخاص بالشاشة.

5- يجري الضغط على الأيقونة الخاصة بالقنوات.

6- ثم يجري اختيار "توليف إعداد القناة".

7- والبحث عن كلمة "توليف تلقائي" والضغط عليها، ثم اختيار بحث رقمي وانتظار القناة حتى يجري تثبيتها.