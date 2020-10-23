مراقبة الكهرباء المستخدمة في المنزل.. 10 مميزات للعداد الذكي

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العداد الذكي يساعد المشترك على معرفة فاتــورة الكهرباء الخاصة به، لافتا إلى أنه يقيس ويسجل المستخدم كل فترة زمنية محددة، وينقل البيانات إلى شركة الكهرباء التابع لها.

وأشار "حمزة" إلى أنه من البيانات المسجلة، تصدر الفاتورة الشهرية للكهرباء، وتكون متاحة للمشترك، لافتا إلى أنه يمكن للمشترك مراقبة الكهرباء المستخدمة في مسكنه، والتي تساعده على إدارة وتقليل استهلاكه

ووضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة لتركيب 250 ألف عداد ذكي علي مستوي 6 محافظات بمختلف أنحاء الجمهورية، كمرحلة أولى تجريبية.

مميزات العداد الذكي

1- يحتوى على مكانين مخصصين لتركيب شريحتي خط محمول.

2- يتحمل قطاع الكهرباء التكلفة الكاملة لتركيب العداد، دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية.

3- يتيح للمشترك أو من ينوب عنه إمكانية شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة، ومن خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعده واستلاف رصيد.

4- يضاف الرصيد الجديد للمتبقي حتى نفاده "حسب الاستهلاك".

5- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح.

6- يحاسب المشترك طبقا للاستهلاك الفعلي.

7- يتاح للمستهلك إمكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة، خلال الشهر، وينذره العداد الذكي حال قرب نفاد الرصيد.

8- يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات، تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهر سابق، الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت، وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد".

9- تحقيق السيولة المالية لشركات توزيع الكهرباء والقضاء على خسائر تحصيل فواتير الكهرباء.

10- تلافي مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين، ويمكن للمستهلك التحكم في الأحمال داخل منزله من خلال الهاتف المحمول.