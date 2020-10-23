أخبار البنوك.. بنك مصر يتيح خدمة صرف الراتب مقدما حتى 20 ألف جنيه

يقدم بنك مصر خدمات مختلفة لعملائه ما بين القروض المختلفة والودائع وحسابات التوفير وشهادات الإدخار، بالإضافة لخدمة صرف الراتب مقدمًا.

وتستعرض "الوطن" استمرارًا لخدمة أخبار البنوك التي تقدمها لقرائها، تفاصيل خدمة صرف الراتب مقدمًا بحد يصل 65% من الراتب الشهري، بقيمة 20 ألف جنيه بحد أقصى، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، كالتالي:

مواصفات برنامج صرف الراتب مقدمًا من بنك مصر

أعلى قيمة تسهيل تصل إلى 65% من الراتب الشهري بحد أقصى 20.000 جنيه، وحد أدنى 500 جنيه.

سعر العائد لا يكمل 1%، والمصاريف الإدارية 50 جنيه سنويًا.

إمكانية سحب أو سداد مبلغ التسهيل أكثر من مرة خلال نفس الشهر.

إمكانية استخدام مبلغ التسهيل دفعة واحدة أو على دفعات من خلال ماكينة ATM.

سداد المبلغ المسحوب فور تحويل الراتب الشهري على بطاقة المرتبات.

مدة سداد تصل إلى عامان مع إمكانية التجديد بدون أي مستندات جديدة.

الحد الأدنى للمرتب يكون 1000 جنيه للقطاع العام وللقطاع الخاص 1500 جنيهًا.

ويتم التقديم من خلال أي فرع، وسيجري فتح حساب مدين لإمكانية سحب الراتب مقدمًا.

المستندات المطلوبة للحصول على برنامج صرف الراتب مقدمًا من بنك مصر

حدد البنك المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، كالتالي:

طلب الحصول على التسهيل.

صورة بطاقة رقم قومي سارية.

إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

كشف حساب لبطاقة المرتبات الخاصة بالعميل عن آخر 3 أشهر أو مفردات راتب معتمدة من جهة العمل صلاحيتها شهرين على الأكثر.

يُذكر أن بنك مصر يقدم لعملائه قروض التمويل العقاري، وقرض السيارة، وقرض الاسكوتر، وقرض السلع المعمرة، و​القروض الشخصية​، وقرض الرحلات السياحية​، وقرض الحج والعمرة، وقرض التعليم، وقرض محطات الطاقة الشمسية للمنازل​، والحسابات الجارية وحساب التوفير.