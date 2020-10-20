أخبار البنوك.. 4 خدمات مجانية يقدمها بنك مصر خلال مبادرة الشمول المالي

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، مشاركته في فعاليات الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار تحت رعاية البنك المركزي المصري، إيمانًا منه بأهمية تحقيق الشمول المالي والذي يهدف لتمكين شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين والقراء بشكل يومي، الخدمات المجانية التي يقدمها بنك مصر في إطار مبادرة الشمول المالي على النحو التالي:

خدمات مجانية يقدمها بنك مصر

ويقدم بنك مصر حزمة من الخدمات المجانية، ضمن مبادرة الشمول المالي، وذلك طوال مدة الفعاليات المقرر أن تنتهي يوم 31 أكتوبر الحالي، تتضمن حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، التمويل والائتمان، وحرص البنك على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم العملاء خاصة فئة الشباب، كونهم الفئة الأكبر اتساعا في المجتمع خلال فترة المبادرة.

ويتيح بنك مصر العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية خلال فعاليات الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار منها الآتي:

1. فتح حسابات للعملاء الجدد دون مصاريف ودون حد أدنى لفتح الحسابات.

2. إمكانية الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري أو البطاقة الكلاسيكية للخصم الفوري مجانًا.

3. يمكن للعملاء من سن 16 عامًا وحتى 30 عامًا الحصول على بطاقة BM أو بطاقة GO مجانًا.

4. للشباب الأقل من 16 عامًا يتم إعفاؤهم من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدمًا TEENS ضمن برنامج الشباب، والتي تتمتع بالعديد من العروض والخصومات في 15 مكان مختلف خلال فترة الحملة.

ويوجد موظفو البنك خارج الفروع بالعديد من أماكن التجمعات بأكثر من 560 مكانا، منها على سبيل المثال: (الجامعات – المدارس – النوادي الرياضية – مراكز الشباب – الموالات التجارية) خلال فترة الفعالية، لتقديم منتجات وخدمات البنك وفتح الحسابات للعملاء.

ويقدم البنك بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه، حلولًا مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات)، وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك، فضلًا عن وجود خدمة CPS للشركات، ما يسمح للعملاء بدفع الضرائب، والرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم إلكترونيا، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة "رواد النيل" تحت رعاية البنك المركزي المصري، حيث تهدف المبادرة إلى مساندة رواد الأعمال الشباب وتشجيع الشركات الناشئة في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تقديم الدعم لها.