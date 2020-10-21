أخبار البنوك... في 5 خطوات حساب قيمة قسط القرض من بنك مصر

يرغب الكثيرون في الحصول على قرض من البنوك، لتمويل أعمالهم، أو الحصول على شيء ما، ولكنهم يتخوفون من الأقساط، ويقدم بنك مصر إمكانية التعرف على قيمة القسط مهما كان نوعه قرض شخصي أو السيارة، أو التمويل العقاري، أو السلع المعمرة، أو التعليم، وغيرها، ويمكن حساب القسط الشهري ومعدل الفائدة الخاصة بالقرض، عبر الموقع الرسمي للبنك.

وفي إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين بشكل يومي، تقدم "الوطن" طريقة حساب القسط الشهري ومعدل الفائدة لقروض بنك مصر، كالتالي:

خطوات حساب قيمة قسط القرض من بنك مصر

1) الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك مصر.

2) الضغط على خانة "احسب قرضك".

3) اختيار نوع القرض سواء كان سيارة، شخصي، تعليم، تمويل عقاري، السلع المعمرة.

4) اختيار برنامج القرض وفقا لنوع القرض.

5) تحديد قيمة القرض، ومدة القرض بالشهور.

6) الضغط على احسب ويظهر قيمة القسط الشهري ومعدل الفائدة.