"النيلي": إنشاء أول مدرسة لغات بمدينة العلمين بتكلفة 6.7 مليون جنيه

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن إنشاء أول مدرسة للغات فى إدارة العلمين التعليمية، وهي مدرسة جلحوب المغوارى للتعليم الأساسي، والتي تبلغ سعتها إحدى عشر فصلا بتكلفة 6.7 مليون جنيه.

وتابع "النيلي"، اليوم، اللمسات الإنشائية النهائية للمدرسة، يرافقه الحاج عبدالحليم ميهوب رئيس مجلس أمناء مدرسة سيدي عبدالرحمن، مقدما الشكر لهيئة الأبنية التعليمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تقديرًا للإشراف المتميز والمساهمة البارزة فى إنشاء وتطوير عدد من المدارس الجديدة في جميع الإدارات التعليمية مع انطلاق العام الدراسي بهدف تقليل الكثافات وتوفير الخدمة التعليمية لأبنائنا الطلاب بالمناطق البعيدة ذات الكثافات العالية.

والتقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، مع موجهي المواد الدراسية ومسئولي قسم المتابعة الميدانية بإدارة العلمين التعليمية، بحضور سحر الحناوى مدير إدارة العلمين التعليمية، على هامش تفقده بعض المدارس بنطاق العلمين، واستعرض خلال الاجتماع أهم الإيجابيات والسلبيات التي ظهرت بمدارس العلمين خلال الأسبوع الأول للعام الدراسى الجديد، مؤكدًا على أهمية تدعيم الإيجابيات والتخلص من السلبيات البسيطة التى تم رصدها وفق الإمكانيات المتاحة في المدارس.

وشدد، على أسرة التوجيه الفني وقسم المتابعة بضرورة مواصلة جولات المتابعة الميدانية بجميع المدارس في القرى والنجوع التابعة لمدينة العلمين، لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من أجل توافر أجواء صحية مناسبة لأبنائنا الطلاب.

وأشاد "النيلى" بتطور العملية التعليمية فى إدارة العلمين، مؤكدًا أن ذلك يأتي وفق منظومة عمل متكاملة بقيادة مدير الإدارة وجميع العاملين فى مدارس العلمين، لتقديم محتوى متميز للطلاب، بالتعاون مع مجلس الأمناء وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لذلك.

وأكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن هيئة الأبنية التعليمية تجرى أعمال إنشائية لمدارس جديدة فى مراكز ومدن العلمين ومرسى مطروح وتطوير وزيادة فصول وتوسعة فى النجيلة وبراني والضبعة وغيرها، مما يساهم في توفير فصول تعليمية جديدة بمختلف المراحل التعليمية.