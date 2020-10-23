التحقيق مع إمام مسجد في طنطا: وزع دعاية انتخابية وتأخر عن الصلاة

قرر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، الشيخ السيد عبدالمجيد، التحقيق مع إمام وخطيب أحد المساجد بطنطا بسبب تأخره عن الصلاة نصف ساعة، إلى جانب ما تردد حول توزيعه دعاية انتخابية على المصلين عقب انتهاء الصلاة.

وأوضح أن المديرية تلقت شكوى اليوم الجمعة، من تأخر إمام وخطيب مسجد الأحمدي الصغير بمنطقة ابن الفارض بطنطا عن صلاة الجمعة نحو نصف ساعة، وعلى الفور تمت إحالته للتحقيق، وأيضا جارِ التحقيق فيما يتردد من رواد المسجد عن قيامه بعمل دعاية انتخابية لأحد أقاربه المرشحين لانتخابات مجلس النواب، وفي حالة ثبوت ذلك سيتم إحالة الواقعة إلى لجنة القيم بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأكد "عبدالمجيد" أنه تم إحالة 10 من أئمة المساجد خلال الفترة الماضية إلى التحقيق ونقل 6 منهم خارج المحافظة بسبب الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المديرية تلقت شكاوي خلال الفترة الماضية بقيام بعض الأئمة بالمشاركة في دعاية انتخابية للمرشحين وعلى الفور تم رصد الشكاوي والتحقيق فيها، وتبين من التحقيقات مشاركة 8 من الأئمة في دعاية انتخابية وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم إلى لجنة القيم في الوزارة.

وأضاف أنه تم إقالة مدير إدارة أوقاف ثان المحلة مفتش أوقاف ثان المحلة من مناصبهم وعودتهم الى العمل إمام وخطيب بالمساجد، و6 أئمة تم نقلهم إلى الإسكندرية، وتم حفظ التحقيقات مع 2 آخرين فيما نسب إليهما من مخالفات ضدهما.

وأكد "عبد المجيد" أنه لا تهاون مع أي مخالفة يقوم بها إمام أو خطيب بشأن الدعاية الانتخابية أو حضور مؤتمرات ودعاية انتخابية للمرشحين، "علينا عدم الزج بالمساجد أو الأئمة في الدعاية الانتخابية ولا يسمح بحضور إمام أو خطيب مؤتمرات انتخابية أو عمل دعاية لأحد المرشحين عبر صفحته على الفيس بوك، موضحًا أن "الإمام للكل".