كيف تحصل على سيارة من مصرف أبو ظبي الإسلامي؟

يسعى الكثير من المواطنين إلى الحصول على سيارة تكون خاصة بهم، محاولين توفير مبلغ مالي كافي لشراء سيارة جديدة، لتساعدهم على إنجاز المشاوير الخاصة بهم، سواء كانت شخصية أو عائلية أو للذهاب إلى العمل، ويقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي قرض السيارة بتكلفة تصل إلى مليون جنيه للعملاء لمساعدتهم في امتلاك سيارة.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمة أخبار البنوك تفاصيل الحصول على قرض السيارة من مصرف أبو ظبي الإسلامي، كالتالي:

برنامج تمويل الموظفين

مزايا قرض السيارة

- تمويل يبدأ من 20 ألفا ويصل قيمة التمويل إلى مليون جنيه مصري، في حالة إذا كان العميل يقترض بضمان مبلغ مالي تم إيداعه بالبنك.

- ويصل إلى مليون جنيه حال عدم وجود مبلغ مالي للعميل في البنك.

- تتراوح قيمة المقدم بين 15% و20%من قيمة القرض.

- أسعار فائدة تنافسية طبقا لعقد المرابحة والشريعة الإسلامية.

- تصل فترة سداد قيمة القرض إلى 5 سنوات.

المستندات المطلوبة

- طلب تمويل شراء السيارة يتم استيفاؤه من فرع البنك.

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل تكون سارية.

- صورة من جواز السفر للأجانب تكون سارية.

- بيان يعرض سعر السيارة من موزعين السيارات المعتمدين لدى البنك.

- شهادة معتمدة ببيان مفردات الراتب الشهري أو خطاب معتمد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط.

برنامج تمويل أصحاب الأعمال

مزايا قرض السيارة

- تصل قيمة التمويل إلى 700 ألف جنيه.

- فترة فترة سداد قيمة القرض إلى 5 سنوات.

- تبلغ قيمة المقدم 25% من قيمة السيارة.

- نسب ربح تنافسية طبقاً لعقد المرابحة والشريعة الإسلامية.

- تصل نسبة عبء الديون 30% من قيمة القرض.

المستندات المطلوبة

- طلب تمويل شراء سيارة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

-عرض سعر للسيارة من موزعين السيارات المعتمدين لدى البنك.

- كشف حساب بنكي لـ 6 أشهر سابقة.

- سجل تجاري حديث لرجال الأعمال.

- ترخيص مزاولة المهنة لذوي المهن الحرة.