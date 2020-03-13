إحداها لاتشترط الخبرة.. مصرف أبو ظبي الإسلامي يعلن عن وظائف شاغرة
تشترط العمل تحت ضغط وإجادة مهارات التواصل
كتب:
سمر إيهاب
03:25 م | الجمعة 13 مارس 2020
أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك، كالتالي:
Corporate Credit Analyst
للعمل بالقاهرة وجاءت الشروط المطلوبة كالتالي:
لا يشترط الخبرة، أو خبرة لا تزيد عن 3 سنوات.
العمل تحت ضغط.
إجادة مهارات التواصل.
Underwriter
للعمل بالقاهرة، وجاءت الشروط المطلوبة كالتالي:
الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل.
الخبرة من 5 حتى 10 سنوات بمجال العمل.
إجادة مهارات الحاسب الآلي.
إجادة مهارات الكتابة.
Senior Personal Banker
للعمل بسوهاج، ويشترط في المتقدمين:
التخرج من كلية مناسب لطبيعة العمل.
إجادة اللغة الإنجليزية.
الخبرة في مجال العمل.
إجادة مهارات البيع.
إجادة مهارات التواصل.
ويمكن التقدم للوظائف عبر الحساب الرسمي للبنك على موقع "لينكد إن".