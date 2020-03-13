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إحداها لاتشترط الخبرة.. مصرف أبو ظبي الإسلامي يعلن عن وظائف شاغرة

تشترط العمل تحت ضغط وإجادة مهارات التواصل

كتب:

سمر إيهاب
03:25 م | الجمعة 13 مارس 2020
مصرف أبو ظبي الإسلامي

مصرف أبو ظبي الإسلامي

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك، كالتالي:

Corporate Credit Analyst

للعمل بالقاهرة وجاءت الشروط المطلوبة كالتالي:

لا يشترط الخبرة، أو خبرة لا تزيد عن 3 سنوات.

العمل تحت ضغط.

إجادة مهارات التواصل.

Underwriter

للعمل بالقاهرة، وجاءت الشروط المطلوبة كالتالي:

الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل.

الخبرة من 5 حتى 10 سنوات بمجال العمل.

إجادة مهارات الحاسب الآلي.

إجادة مهارات الكتابة.

Senior Personal Banker

للعمل بسوهاج، ويشترط في المتقدمين:

التخرج من كلية مناسب لطبيعة العمل.

إجادة اللغة الإنجليزية.

الخبرة في مجال العمل.

إجادة مهارات البيع.

إجادة مهارات التواصل.

ويمكن التقدم للوظائف عبر الحساب الرسمي للبنك على موقع "لينكد إن".

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