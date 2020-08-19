مصرف أبو ظبي الإسلامي يعلن حاجته لشغل وظائف شاغرة

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي، حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك بالقاهرة، كالتالي:

Capital Market Assistant Manager

ويشترط في المتقدمين التالي:

التخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل.

الخبرة من 4 لـ7 سنوات بمجال العمل.

Work head

ويشترط في المتقدمين التالي:

الخبرة أكثر من 12 عاما في مجال العمل.

القدرة على العمل تحت ضغط.

إجادة مهارات الحاسب الآلي.

إجادة اللغة الإنجليزية.

إجادة مهارات التواصل.

Head of Branch Logestics

التخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل.

الخبرة من 8 لـ10 سنوات في مجال العمل.

القدرة على اتخاذ القرارت وإدارة الوقت.

القدرة على حل المشكلات.

إجادة مهارات التواصل.

ويمكن معرفة مزيد من التفاصيل والتقدم للوظائف عبر الحساب الخاص بالبنك على موقع "لينكد إن"