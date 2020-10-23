نائب وزير التعليم: الخميس المقبل إجازة رسمية بالمدارس

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة وطبيعية، مشيراً إلى أن الوزارة لم ترصد أي مشكلات خلال سير أول أسبوع من بدء الدراسة، موضحاً أن جميع مدارس الجمهورية تشهد إجازة رسمية الخميس المقبل، تزامنا مع احتفالات المولد النبوي الشريف.

وقال "مجاهد"، في تصريحات للوطن، إن جميع مدارس الجمهورية ملتزمة تماماً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس من الداخل والخارج وتطهير الفصول الدراسية وتنفيذ التباعد الإجتماعي بين التلاميذ داخل الفصول وأثناء الطابور الصباحي وتعقيم دورات المياه، للحد من انتشار الفيروس، مؤكداً أن الوزارة لم ترصد وجود أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية خلال أول أسبوع من بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، أن الوزارة وضعت سيناريوهات عديدة للتعايش مع فيروس كورونا، وتوفير الحماية والسلامة للطلاب والمعلمين، موضحاً أن جميع غرف العزل بالمدارس جاهزة تماما بكافة المستلزمات الطبية اللازمة، للتعامل مع أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا داخل المدارس.

ونوه "مجاهد"، إلى أن جميع الكتب الخاصة بالمدارس الفنية وصلت إلى المدارس، وبدأت العديد من المدارس تسليمها للطلاب، مشيراً إلى أن هناك التزام من قبل طلاب التعليم الفني على الحضور بالمدارس لمتابعة الدروس والحصص المدرسية، مؤكداً أن مدارس التعليم الفني منضبطة ولا يوجد أي معوقات تؤثر في سير اليوم الدراسي بها.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد اختبارات المرحلة الثانية للقبول بمدرسة الضبعة النووية صباح غد السبت، بالكلية الفنية العسكرية، داعية الطلاب الذين اجتازوا اختبار المرحلة الأولى من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للتواجد صباح الغد .

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه بالنسبة لطلاب باقي المحافظات فعليهم الإقامة بمبنى اتحاد الطالب بالعجوزة بداية من مساء اليوم الجمعة، مؤكدة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.