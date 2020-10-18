تصل لـ1200 جنيه.. مكافآت من الحكومة للموظفين بـ6 جهات قبل مولد النبي

تزامنًا مع اقتراب المولد النبوي، تتنافس القطاعات والجهات الحكومية على صرف مكافآت ومنح مالية للعاملين بمؤسساتها احتفالًا بذكرى مولد النبي محمد صلَ الله عليه وسلم.

وتستعرض "الوطن" 6 جهات حكومية قررت صرف مكافآت مالية كحد أدنى 500 جنيه، و1200 جنيه كحد أقصى على النحو التالي:

جامعة بنها

وافق الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها على صرف مكافأة قدرها 750 جنيها للعاملين بالجامعة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وجار الانتهاء من جميع إجراءات صرف المنحة للعاملين بوظائف الكادر العام بإدارة الجامعة وكلياتها، على أن يجري تدبيرها من الموارد الذاتية للجامعة.

جامعة بني سويف

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، على صرف مكافأة لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين بجميع وحدات وكليات الجامعة قدرها 750 جنيهًا، بمناسبة العام الدراسي الجديد، والمولد النبوي الشريف.

جامعة الزقازيق

وافق مجلس الجامعة على صرف مكافأة مالية قدرها 600 جنيه بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف وبدء العام الدراسي الجديد لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة، من (العاملين الدائمين، والمنتدبين، والمؤقتين، والعاملين بالمستشفيات الجامعية، ومعاوني أعضاء هيئة التدريس، وكذلك العاملين بالوحدات المعاونة من التربية العسكرية، وأفراد أمن الجامعي، ومكتب الاتصال العسكري، والعاملين بنظام اليومية، والمعينين على الصناديق الخاصة).

جامعة قناة السويس

أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، أنّ صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، أرسل أمر الدفع الخاص بالجامعات والمستشفيات لصرف صافي مبلغ نحو 1200 جنيه مكافأة للعاملين.

من جانبها، أشارت السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة، إلى أنّه سيتم الصرف خلال النصف الأول من أكتوبر الحالي، إضافة إلى صرف 500 جنيه منحة المولد النبوي الشريف.

شركة مياه الشرب بكفر الشيخ

أعلن مجلس إدارة شركة مياه الشرب بكفر الشيخ، صرف شهر بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وكذلك شهر بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، واحتفاءً بهذه المناسبة الكريمة، تقرر صرف عدد (1) علبة حلوى المولد النبوي لكل عامل بما فيهم العاملين بنظام السراكي، وتقرر صرف شهر للعاملين بنظام السركي أسوة بزملائهم.

التأمين الصحي

وافق الدكتور رئيس مجلس الإدارة على منح العاملين في الهيئة وفروعها ووحداتها مكافأة بمناسبة المولد النبوي الشريف، بقيمة 1200 جنيه، و1000 جنيه للمتعاقدين بنظام اليومية ونظام الساعات (6 ساعات يوميًا فأكثر) تحت السن.