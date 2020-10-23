"الكهرباء" تنفي تحويل أي موظف بخدمة المواطنين للتحقيق

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ما تردد علي وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، عن إحالة مدير مكتب خدمة المواطنين، أو أية مسؤول بالوزارة للتحقيق، نتيجة التقصير في متابعة وحل شكاوى المواطنين، غير صحيح، لافتا إلى أن مكتب الخدمات يستقبل الشكاوي علي مدار اليوم، وينسق مع كل الجهات التابعة لحلها في أسرع وقت ممكن.

تطوير خدمة الخط الساخن

وقال المصدر لـ"الوطن"، إن شركات توزيع الكهرباء، أسندت تطوير خدمة الخط الساخن 121 إلى إحدى الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال، بهدف تقديم خدمة طبقا للمعاير العالمية والآليات المختلفة، للتيسير وتحسين طرق التواصل مع المشتركين لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، ومعرفة مشاكلهم المختلفة والوقوف على أسبابها، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

وقال المصدر، إن خدمة الخط الساخن 121، الذي فعل منذ أغسطس 2016، تلقت أكثر من 6 مليون مكالمة، عبارة عن بلاغات فنية وشكاوى تجارية وإبلاغ "القراءات، وعن سرقات، وخاصة أعمدة الإنارة"، واستعلام عن متأخرات وحساب فاتورة واستفسارات، لافتا إلى أنه حلت 99.98% منها، وتعمل الخدمة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بجميع شركات التوزيع، في جميع أنحاء الجمهورية.

تطبيقات التليفون المحمول

وأوضح المصدر المسؤول بالوزارة، أن تطبيقات التليفون المحمول للتعامل مع كل ما يتصل من فواتير الكهرباء، سواء شكاوى أو تسجيل قراءة العداد وهي: "احسب فاتورتك، وشكاوى الفواتير وخدمات الكهرباء الذكية"، مشيرا إلى أنه في حال إرسال شكوى من فواتير الكهرباء، من خلال تطبيقات التليفون، يتبع المشترك الخطوات التالية:

1- تحميل التطبيق من "Google Play Store" أو "App Store" تحت اسم شكاوى فواتير الكهرباء.

2- اختيار شركة التوزيع المختصة من واقع فاتورة الكهرباء حتى يتسنى الرد على الشكوى بسرعة.

3- إدخال رقم الموبايل الذي يتواصل من خلاله مع المواطن.

4- يصور المواطن الفاتورة التي يشتكي منها من خلال كاميرا الموبايل.

5- الضغط على زر "حمل الفاتورة من هنا" لتحميلها على التطبيق.

6- سيظهر بعد ذلك رسالة للمواطن، بأنه استلمت الشكوى، وجار العمل على حلها.

وأكد المصدر، أنه يمكن تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء من خلال رسائل "SMS" إلى "91121"، مشيرا إلى أن الموقع الإلكتروني للوزارة تلقى منذ إنشائه عام 2012، ما يقرب من 50 ألف شكوى، تم الرد عليها بالكامل، وانتهي من حل ما يقرب من 23 ألف منها.

ونوه المصدر، إلى أن كل هذه الخدمات، تهدف إلى تحقيق المشاركة الإيجابية بين قطاع الكهرباء والمواطن، لرفع مستوى الأداء وتقديم خدمة مميزة للمشتركين بأحسن جودة، وفي أقل وقت ممكن.