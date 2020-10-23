آخر أخبار مصر.. الخميس إجازة رسمية وتقلبات جوية حتى الأحد المقبل

يبحث المواطنون باستمرار عن الأخبار الخدمية، خاصة تلك التي تتعلق بالتعليم أو الطقس أو الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

وتقدم "الوطن" في التقرير التالي، آخر أخبار مصر، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة، كالتالي:

الخميس المقبل إجازة رسمية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بمنح الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وظائف لجميع المؤهلات بمرتب يصل لـ6 آلاف جنيه

أعلنت مبادرة "مصر تعمل" الخاصة بتوظيف الشباب، والتابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن عدد من الوظائف الشاغرة، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة، بمرتب 6 آلاف جنيه لتخصصات مختلفة، ويمكن التعرف على الشروط والتفاصيل الخاصة بالوظائف المتاحة من خلال الضغط هنــــــــــــــا.

موجة الطقس السيئ مستمرة حتى الأحد

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة التنبؤات والاستشعارعن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي بدأت من يوم الثلاثاء الماضي تستمر حتى يوم الأحد المقبل، موضحة أن محافظة القاهرة متوقع لها اليوم سقوط أمطار خفيفة بنهاية اليوم.

ارتفاع أعداد طلبات التصالح في مخالفات البناء بالعاصمة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ارتفاع أعداد طلبات التصالح بالعاصمة، وذلك بسبب إداراك المواطنين أهمية التصالح في مخالفات البناء، ودور ذلك في تقنين أوضاعهم وعدم التعرض لمخالفات أو إزالة، مؤكدًا أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا لما حدده القانون.