محافظ القاهرة: ارتفاع أعداد طلبات التصالح في مخالفات البناء بالعاصمة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ارتفاع أعداد طلبات التصالح بالعاصمة، نظرًا لإداراك المواطنين أهمية التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم.

وأشار، إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون.

وشدد محافظ القاهرة على مسئولي الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين، دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.