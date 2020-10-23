وظائف لجميع الموهلات بمرتب يصل لـ6 آلاف جنيه: "إلحق قدم"

أعلنت مبادرة "مصر تعمل" الخاصة بتوظيف الشباب، والتابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن عدد من الوظائف الشاغرة، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة، بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين، في عدد من التخصصات، برواتب مجزية وحوافز ومواصلات.

وتستعرض "الوطن" الشروط المطلوبة وتفاصيل الوظائف المتاحة وفق الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كالتالي:

وظائف إحدى شركات صناعة الملابس

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظيفة لديه خبرة بقطاع الملابس.

- الاهتمام بالمظهر اللائق واللباقة في الكلام والعرض.

مميزات العمل

- توفر الشركة للعاملين تأمينات طبية.

- توفر الشركة للعاملين تدريبات لتطويرهم.

وظائف إحدى الشركات المتخصصة في مجال المطاعم والكافيهات

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مؤهل عالٍ سياحة وفنادق أو أي مؤهل آخر.

- أن يكون المتقدمين للوظائف من الإناث فقط.

- يفضل خبرة بنفس الوظيفة أو المبيعات.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 28 عاما.

مميزات العمل

- المرتب يصل إلى 2800 جنيه شهريا.

- تتيح الشركة للعاميلن إمكانية الحصول على تيبس.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات عمل.

- توفر الشركة للعامبين وجبة أو بدل وجبة.

- تعطي الشركة للعاملين زي مخصص للمكان.

- توفر الشركة للعاملين تامينات طبية خاصة وعلى الحياة واجتماعية.

وظائف إحدى شركات صناعة البلاستيك

الشروط المطلوبة

- لا يشترط الحصول على مؤهل.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 40 عامًا.

مميزات العمل

- يصل المرتب إلى 2500 بالإضافة إلى 500 جنيه.

- توفر الشركة للعاملين وسائل مواصلات.

- توفر الشركة للعاملين سكنا للمغتربين.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 12 ساعة.

وظائف إحدى شركات تصميم المساحات الخضراء

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عالٍ للخريجين.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 5 سنين في المبيعات ويفضل في العقارات.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

- يشترط وجود سيارة.

الحقوق والمميزات

- يبدأ المرتب من 5 آلاف ويصل إلى 6 آلاف بالإضافة إلى العمولات.

- يبدأ العمل من 9 صباحا إلى 5 مساء.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات طبية واجتماعية.

وظائف إحدى شركات الكول سنتر

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالٍ للخريجين.

- أن يكون على علم معرفة بمبادئ شهادة (CCNA).

- أن يكون لديه خبرة أو معرفة بمبادئ مجال الدعم الفني.

- أن يكون السن 32 عاما كحد أقصي.

- أن يكون مستوي اللغة الإنجليزية يبدأ من مقبول حتى ممتاز ويتم تحديد الأكونت على حسب المؤهلات الشخصية ومستوى اللغة.

الحقوق والمميزات

- يصل الراتب الشهري إلى 4 آلاف جنيه.

- توفر الشركة للعاملين تأمينا طبيا واجتماعيا.

- تعطي الشركة للعاملين يومين إجازة.

وظائف أحدى شركات بيع الموبايلات

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبره عام على الأقل في مجال صيانة الموبايلات.

- يفضل خبره في BGA3.

- أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية مقبولا.

- السن يصل إلى 35 عاما بحد أقصى.

- بالنسبه للخريجين الجدد الأولوية للخريجين من المجال نفسه مثل إلكترونيات.

الحقوق والمميزات

- المرتب الشهري ثابت.

- توفر الشركة للعاملين تأمينا طبيا واجتماعيا.