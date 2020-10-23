في حال سكنك بالدور الأخير.. 4 إجراءات لتجنب الصعق بالكهرباء وقت المطر

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الاجراءات التي يجب أن يتبعها المواطن لتجنب "صعق" الكهرباء، في حال سكنه بالدور الأخير، في أثناء سقوط الأمطار.

الإجراءات المتبعة لتجنب الصعق

1- عدم ملامسة الفيش بأيدي مبللة.

2- فصل كافة المفاتيح والأجهزة الكهربائية.

3- عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية أو إنارة الشقة الإ بعد التأكد من عدم وجود مياه فوق سطح الشقة وداخلها.

4- التأكد من عمل ممر (مزراب) لتصريف المياه فوق سطح العقار، حتى لا يتم تسريب المياه للتوصيلات الكهربائية.

إجراءات إسعاف أي مواطن يتعرض لحوادث "صعق"

وأعلنت الشركة القابضة للكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطوات يجب اتباعها لإسعاف أي مواطن يتعرض لحوادث "صعق"، كالتالي:

1-فصل الكهرباء من المصدر بنزع الفيشة.

2- في حالة عدم إمكانية فصل الكهرباء: لا تلمس المصاب بالصعق بأيدي غير معزولة، بل استعمل عصا خشبية أو بلاستيكية، لإبعاد مصدر الكهرباء من المصاب.

3- استخدم قفازات عازلة للكهرباء لسحب المصاب.

4- إن أمكن لف حبل حول قدم المصاب أو أعلى الذراع وسحبه.

5- استدعِ المساعدة واتبع إرشادات الإسعافات الأولية.

6- تأكد من وجود تهوية جيدة للمريض للتنفس.

طرق الوقاية من حوادث صعق الكهرباء

1ـ وضع موانع من تعرض الأطفال للعبث بالكهرباء، مثل غطاء على مصادر التيار الكهربائي في الجدران وغيرها.

2ـ إبعاد الأسلاك الكهربائية عن الأطفال، خاصة عند تنظيف المنزل، أو عن توصيلات الإضاءة المنزلية.

3ـ الحرص على إفهام وتعليم الأطفال مخاطر الكهرباء ومصادر الخطر عليهم منها.

4ـ اتباع إرشادات السلامة في المنازل أو المصانع أو المكاتب أو غيرها من الأماكن.

5- تجنب استخدام الأجهزة الكهربائية في الأماكن القريبة من الماء، كدورات المياه أو غيرها أو أثناء المطر، وتجنب استخدام أو ملامسة ما يجذب الصواعق البرقية، من أجهزة الراديو أو الهاتف الجوال وغيرها.