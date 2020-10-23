طائرة الفنانين تصل الغردقة استعدادا لحفل افتتاح مهرجان الجونة

وصلت منذ قليل طائرة الفنانين المقرر حضورهم حفل افتتاح الدورة الرابعة من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، والذي سيجري انطلاقه في السادسة من مساء اليوم.

ووصلت الطائرة مطار الغردقة منذ قليل، وتحمل ما يقرب من 50 فنانا وجهت لهم الدعوة لحضور الافتتاح، أبرزهم روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي والفنان محمد الشرنوبي وزوجته، والفنان محيي إسماعيل والفنان سمير صبري والفنانة آيتن عامر، والفنان الأردني منذر رياحنة والفنان السوري باسل الخياط.

وتنشر "الوطن" أبرز حضور حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي المقرر انطلاقها، اليوم الجمعة، ولمدة 9 أيام متتالية.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة لكل من "أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوي خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر".

ومن ضمن قائمة المدعوين أيضاً "ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفي، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج، نيقولا معوض، أصيل عمران واستيفاني صليبا".

تُجرى حاليًا التجهيزات النهائية لحفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي على قدم وساق، حيث من المنتظر أن يقام للمرة الأولى حفل الافتتاح في مركز المؤتمرات.