حظك اليوم السبت 24-10-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور لديه قدرة على التحمل والصبر، ولكنه عنيد بشكل كبير، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجاوب مع ما هو متاح وكن مستعدا للتفاوض.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

كثير من الضغوط في حياتك الخاصة وينصحك الفلك أن تفكر بإيجابية ولا تدع الشكوك تسيطر على مخيلتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.