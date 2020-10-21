حظك اليوم الأربعاء 21-10-2020 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الثور طبعه الرقيق والليّن مع شريك حياته، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط تنفتح اليوم على مناطق جديدة، وقد تكتشف معلومات مهمة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك التاسع، ما يجعل اليوم مناسبًا للسفر أو التخطيط لرحلة والانطلاق مع الأهل والأحباب ولقاءات واعدة معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.