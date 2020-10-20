حظك اليوم الثلاثاء 20-10-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يميل رجل برج الثور إلى الصمت فهو لا يفضّل أن يتحدّث كثيرًا كبقيّة الناس، بل يحب الاستماع لأحاديث الآخرين.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يلهمك بقيمة كل ما هو جيد وتحافظ عليه والفرصة سانحة لتخطط جيدا للمستقبل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمنحك مشاعر حب ورومانسية واليوم مناسب لقضاء أوقات حلوة مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.