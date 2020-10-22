حظك اليوم الأربعاء 21-10-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مولود برج الثور تفكير سليم ومنطقي، لذلك غالباً ما يلجأ له المقرّبين منه لطلب نصيحته عندما يقعون في المشاكل.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

رغم الضغوط؛ ما زال الحظ يحالفك اليوم، وفي الأفق مكاسب مالية ونجاحات فريدة، استغل الوقت ولا تدع الفرص تضيع منك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك التاسع يجعل الوقت مناسبا للسفر والرحلات ولتوطيد علاقاتك والاتصال بالخارج.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.