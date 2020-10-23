للمرة الأولى.. سمير صبري بكرسي متحرك قبل انطلاق "الجونة السينمائي"

وصل الفنان سمير صبري، إلى مدينة الجونة، قبل قليل، لحضور حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي ينطلق مساء اليوم الجمعة.

وظهر سمير صبري، في شوارع الجونة، وهو يجلس على كرسي متحرك، حيث يواجه صعوبة في الحركة بشكل طبيعي، وتعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها بكرسي متحرك.

فيما تستعد الإعلامية هيلدا خليفة، لتقديم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته الرابعة، والذي من المقرر أن ينطلق مساء اليوم الجمعة من قاعة المؤتمرات بمدينة الجونة بالغردقة.

وهيلدا خليفة، وهي واحدة من أهم الإعلاميات في الوطن العربي، خطفت الأنظار لأول مرة حينما قدمت برنامج المسابقات "ستار أكاديمي" منذ موسمه الأول عام 2003.

وكان مهرجان الجونة السينمائي قد أعلن عن ملصق دورته الرابعة، والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 23 لـ31 أكتوبر الجاري، حيث يحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

وقال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة، وصاحب حلم تأسيس مدينة الجونة ومركز الجونة للمؤتمرات والثقافة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها".

وذكر أن الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.

فيما صرح انتشال التميمي مدير المهرجان: "ما أروع التواجد في ريفييرا البحر الأحمر الملهمة للعقول والحواس، والتي تخلق تجربة ممتعة في حب السينما. هذا العام، هوية المهرجان مليئة بالألوان المبهجة والعناصر الثقافية المنوعة، المتناغمة فيما بينها من أجل إيصال رسالتنا إلى العالم بينما تُعمل مدينة الجونة سحرها، وتكشف عن أحدث مساحاتها الفنية مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة".

وأعاد فريق مهرجان الجونة تصور الدورة الرابعة للمهرجان، للتغلب على التحديات المفروضة المتعلقة بوباء كوفيد -19، حيث يوفر المهرجان كل معايير السلامة والأمان للحضور وبروتوكولات التطهير للقاعات، لأجل ضمان تجربة مهرجانية ممتعة وآمنة في الوقت ذاته.