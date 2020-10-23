أكثر من 3 آلاف مدرسة مستثناة من إجازة الانتخابات في الجيزة

بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب المقرر انطلاقها غدا على مدار يومين، وكشف مصدر مسؤول عن أن محافظة الجيزة أنهت استعداداتها لانتخابات مجلس النواب التي تبدأ بعد ساعات، وسيتم استثناء المدارس الخاصة والدولية والكثير من المدارس الحكومية من إجازة الغد نظرا لأن تلك المدارس ليس بها لجان انتخابية بدوائر الجيزة، حيث يوجد بأحياء ومراكز المحافظة نحو 3525 مدرسة بينما عدد المدارس المشاركة كمقار انتخابية أقل من 500 مدرسة بمختلف دوائر المحافظة لاستقبال ما يقرب من 5 مليون و689 ألف ناخب موزعين على 1046 لجنة فرعية.

وأضاف لـ"الوطن" أنه تم اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء سير عملية الانتخابات من تطهير وتعقيم اللجان والحفاظ على التباعد الاجتماعى وتنظيم عملية الدخول والخروج للجان.

من ناحية أخرى، قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وجه برفع درجة الاستعداد والتجهيزات الخاصة بانتخابات المجلس النواب، إذ ستقام مرحلتها الأولى، يومي 24 و25 أكتوبر في 14 محافظة.

وأضاف قاسم أن وزير التنمية المحلية، وجه الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية في المحافظات، بالوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات البرلمانية، وعدم الانحياز لمرشح دون آخر، والتأكيد على فتح غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وربطها مع رئاسة مجلس الوزراء وغرف عمليات الأزمات بالمحافظات لمتابعة كل الاستعدادات الخاصة بتجهيز المقار الانتخابية وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين.

وتابع، أن وزير التنمية المحلية، وجه بتوفير أماكن لائقة بكبار السن الذين سيشاركون في الانتخابات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتًا إلى أنه سيجرى تنفيذ عمليات التعقيم والتطهير، وكذلك الأمر خارج اللجان ورفع كفاءة المناطق حولها، والتأكيد على النظافة على الدورية، والتأكيد على التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء عملية التصويت وتحقيق التباعد الاجتماعي، كما أكد وزير التنمية المحلية على التزام المرشحين بالإجراءات الاحترازية أثناء المشاركة في الانتخابات.