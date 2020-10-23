رؤساء المدن بأسوان يتابعون آخر الاستعدادات قبل انطلاق انتخابات النواب

تابع رؤساء مراكز ومدن محافظة أسوان الاستعدادات النهائية لجاهزية ومراجعة 373 لجنة فرعية لتستقبل مليون و39 ألفا و51 ناخبًا وناخبة، قبل ساعات من انطلاق الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب بأسوان، والتي تستمر يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، وتنطلق في 4 دوائر لاختيار 5 مقاعد فردية مقعدين بـ" أسوان- دراو"، ومقعد في كل من كوم أمبو، ونصر النوبة، وإدفو، حيث تمت مراجعة أعمال التعقيم والتطهير داخل اللجان وبمحيطها.

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين كل الجهات المعنية باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة لإنجاح سير العملية الانتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقي، لتحويل ماراثون انتخابات مجلس النواب إلى عُرس ديمقراطي.

وأكد "عطية"، وقوف المحافظة على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون أي تمييز أو تحيز لمرشح على آخر، حيث يقتصر دور الأجهزة الحكومية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الانتخابية والدعم اللوجيستي فقط، موجهًا بتشكيل لجان من المحافظة للمرور المفاجئ على مقار اللجان الانتخابية والتي ستشهد مرور مفاجئ لمتابعة جاهزيتها ومراجعة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، بجانب القيام بأعمال رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وغير ذلك من المهام والتكليفات الأخرى، ورصد أي أوجه قصور لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، حيث يعتبر هذا الإجراء بمثابة تقييم للأجهزة التنفيذية ومسؤولي المحليات.

وكلّف محافظ أسوان، بسرعة الانتهاء من كل التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان مع تعقيمها وتطهيرها، وتركيب بوابات للتعقيم أمامها، علاوة على توفير المطهرات والصابون، والالتزام بارتداء الكمامات ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أهمية توفير المناخ الملائم للناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة تامة من خلال وضع جميع اللجان في الطابق الأرضي لتسهيل حركة دخول وخروج كبار السن والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع، "هذا بجانب توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد والمبردات ووسائل التهوية المناسبة، فضلاً عن إذاعة الأغاني الوطنية لرفع الروح المعنوية وهو الذي يتوازي مع تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية لتحقيق التواصل والتنسيق فيما بينهم وتوفير وسائل الاتصال المختلفة لسرعة التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة".

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بأسوان، برئاسة المستشار إيهاب خلف، رئيس محكمة أسوان، عن الكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات المقبلة لمجلس النواب، عن الدائرة الأولى، التي تشمل "مدينة أبوسمبل السياحية، وقسمي أول وثاني أسوان، ومركز أسوان، ومركز ومدينة دراو".

ويتنافس في الدائرة 34 مرشحًا، على مقعدين فردي، بعد تنازل أنور عبدالمحسن حسن حمد، الشهير بـ"أنور العمدة حمد"، رمز طائرة الهليكوبتر.

ويتنافس 13 مرشحًا في الدائرة الثانية، ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو، على مقعد فردي، بعد تنازل مارك منير كامل، رمز التمساح.

والعدد ذاته يتنافس في الدائرة الثالثة، ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة على مقعد فردي، و24 مرشحا في الدائرة الرابعة، ومقرها مركز ومدينة إدفو على مقعد فردي بعد تنازل 4 مرشحين وهم إبراهيم يونس موسى، رمز المدفع، وابتسام محمد الصالح، رمز التمساح، وعبدالحميد حامد حسن، رمز دراجة نارية، وحسن جابر أمين حسن، رمز الجرس، ليبلغ إجمالي المرشحين 84 مرشحا للمنافسة على 5 مقاعد فردية.