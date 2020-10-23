قبل ساعات من الانتخابات.. تجهيز 1099 لجنة و511 "مركز انتخابي" بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تجهيزات مقار اللجان الانتخابية داخل المدينة، للوقف على اللمسات النهائية والترتيبات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب، قبيل ساعات قليلة من بدء مارثون الانتخابات المقرر انطلاقها غداً وتستمر يومي السبت والأحد، حيث تم تجهيز 511 مركزًا انتخابيًا و1099 لجنة فرعية على مستوي المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و236 ألف و267 ناخبًا.

رافق المحافظ، خلال جولته، نائبه، الدكتور محمد محمود أبوزيد، والدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة، والدكتور صفوت الجارحي، وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور علي عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا.

شملت جولة المحافظ، مقار اللجان بمدارس (صفي الدين ابوشناف - الزهراء الجنوبية – نادي الشعب – مركز التدريب للتشييد والبناء –اللجنة العامة بإستاد الجامعة – مجمع مدارس كفر المنصورة – المنيا الفنية المتقدمة التجارية).

وقال المحافظ، إن مراكز المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بين أجهزة المحافظة، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى والمزمع إجرائها يومي 24-25 من أكتوبر الجاري، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الأدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وشدد المحافظ، على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلات تنفيذ أعمال التعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، قبل موعد إجراء الانتخابات مع استمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت.

ووجّه القاضي، جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة، على ضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية، والمتابعة المستمرة للحالة العامة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري لائق، ودعا المواطنين إلى النزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات مجلس النواب لاستكمال الحياة النيابية والمضي قدما في مسيرة التنمية.