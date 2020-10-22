"المحليات" تشن حملات لغلق سناتر الدروس الخصوصية في المنيا

شنت الوحدات المحلية في المنيا، حملات متزامنة لغلق سناتر الدروس الخصوصية، وتحرير محاضر للمخالفين، تطبيقا لقرارات الدولة بمنع أي تجمعات، ورصد جميع السناتر وغلقها، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذه لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقاد المهندس إسماعيل الفحام، رئيس الوحدة المحلية، حملة بمركز بني مزار، بشمال المحافظة، بالتعاون مع الإدارة التعليمية بالمركز، وجرى غلق نحو 5 سناتر للدروس الخصوصية وتشميعها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال مسؤول بالتعليم، إنه جرى حصر أعداد جميع مراكز الدروس الخصوصية، من خلال مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع الوحدات المحلية، وتنفذ حملات يومية لمتابعتها، كما تستمر الحملات يوميا، وتصل إلى القرى والنجوع، لمنع أي تجمعات للطلاب داخل تلك المراكز.

وتستنزف الدروس الخصوصية جيوب أولياء الأمور في المنيا، التي يبلغ عدد مدارسها 3207، تستقبل مليون و371 ألف و686 طالب.

وكانت المنيا تضم حتي منتصف العام الدراسي الماضي، قرابة 1250 مركزا للدروس الخصوصية "سناتر"، بحسب تقديرات معلمين، وأغلقت عقب ظهور جائحة كورونا.

وبحسب أولياء أمور، فإن متوسط الإنفاق علي الطالب الواحد شهريا في المرحلة الثانوية، لا يقل عن 700 جنيهًا؛ إذ يتراوح سعر الدرس في الماده الواحده شهريا، من 50 إلي 150 جنيهًا، وعدد الطلاب في حصة الخصوصي لايقل عن 80.

كما أن أسعار الدروس الخصوصية تزداد سنويًا، فسعر درس الرياضيات للصفين الأول والثاني الثانوي يبدء من 50 إلي 150 جنيهًا، وفي مواد الجيولوجيا والكيمياء والفيزياء والأحياء والعربي والانجليزي والفرنساوي من 60 إلي 170 جنيهًا، وسعر الدرس الخصوصي في أي مادة للمرحلة الإعدادية يتراوح بين 30 و50 جنيها، والمرحلة الإبتدائية بين 25 و40 جنيها، ويكون السعر الأقل في القري، والأقصي في المدن.