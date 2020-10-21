نائب المحافظ: مراجعة 210 رخص بناء في المنيا خلال 6 أشهر

نائب المحافظ: مراجعة 210 رخص بناء في المنيا خلال 6 أشهر
كتب:
اسلام فهمي
07:04 م | الأربعاء 21 أكتوبر 2020
محافظ المنيا
تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، أعمال اللجنة المشكلة بقرار (383) لسنة 2020 بشأن مراجعة اعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة، بحضور المهندس محمد النجار سكرتير عام المحافظة، و يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمراجعة اعمال اللجنة، للتأكد من مطابقة تلك المباني على أرض الواقع بالفعل لما هو مدون بالترخيص، للاشتراطات البنائية والتخطيطية والجراجات والرسومات الهندسية.
حضر الاجتماع العقيد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز المنيا والمهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسي بديوان عام المحافظة ومديري الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، ومتدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (محمد حسان) .
ومن جانبه أوضح مدير إدارة التفتيش الهندسي بالمحافظة أنه تم الانتهاء من مراجعة عدد 210 رخص خلال الفترة من 12/2019 حتى 24/5/2020 وتم تسليمها لجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكد نائب المحافظ أن اللجنة تعمل على مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها لكافة الاشتراطات للسماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح بتوصيل المرافق لها في حالة الانتهاء منها.