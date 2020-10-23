محافظ البحيرة: نقف على مسافة واحدة من مرشحي النواب

قبل ساعات من بدء ماراثون انتخابات مجلس النواب، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، خلال رئاسته غرفة العمليات الرئيسية بمجمع دمنهور الثقافي، اليوم، جاهزية جميع اللجان والمقار الانتخابية، والانتهاء من أعمال التعقيم والإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على صحة المواطنين.

وأشار إلى ربط مركز العمليات الرئيسية بغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد عناصر من الشرطة والقوات المسلحة، والجهات المعنية لتسهيل عملية الاقتراع والتعامل مع أي موقف طارئ، حيث يتم التواصل من خلال الفيديو كونفرانس مع جميع اللجان الانتخابية بالمدن ومراكز المحافظة.

وشدد على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات لمجابهة أي موقف طارئ، بالإضافة إلى تمركز الإسعاف بالقرب من المدارس لتقديم يد العون لأي مواطن، وأكد المحافظ على التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين اللجان، مشيرا إلى تجهيز 653 مركزًا انتخابيًا يضم 1296 لجنة فرعية بعدد 9 دوائر انتخابية، لاستقبال 4 ملايين و12 ألف و338 ناخبًا.

وشهدت جميع اللجان رفع درجة الاستعداد بالمقرات التى تم تجهيزها بتركيب مظلات، وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج، للحفاظ على التباعد الاجتماعى مع تكثيف أعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه، مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها، مؤكدا وقوف جميع الأجهزة التنفيذية على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وناشد المحافظ المواطنين النزول للإدلاء بأصواتهم وتأدية الواجب الوطني وتمثيل بلدهم في إختيار المرشح الأمثل لهم، لافتًا إلى أن محافظة البحيرة لها باع كبير فى الانتخابات السابقة بسبب الوعي والفهم والثقافة.