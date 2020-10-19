رانيا يوسف: مليش في المهرجانات.. والكلاب والقطط بيحبوني

قالت الفنانة رانيا يوسف إنها تحب الأغاني الشعبية القديمة مثل الفنان محمد رشدي، متابعة: "مليش في المهرجانات".

وأضافت "يوسف"، خلال لقاء لها ببرنامج "مساء DMC" من "كازينو النيل" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أنها سعيدة لتحقيق نجاح في مجال الفن ولم تندم على دخول هذا المجال، مؤكدة أن أكثر نجاح حقته في حياتها هي أن تكون أم، قائلة: "كان نفسي أبقى ماما" ونجحت في تربيتهم.

وتابعت: "لدي في البيت 4 كلاب، ليلي 8 سنين وميمي 7 سنين وبندوق وبسكوتة، مضيفة أنا اتولدت في بيت فيه 7 قطط و3 كلاب" متابعة "مينفعش نعذب الحيوانات هنتحاسب عليهم وهنتسأل عليهم"، مستطردة "هما اللي بيونسوني وأكتر كائنات بيحبوني من غير مصلحة، ولادي بيسبوني ويخرجوا مع أصحابهم".

وأشارت "يوسف" إلى أنها تتمنى أن تتبنى كل كلاب وقطط الشوارع وحكت عن قصة لها مع كلبة صغيرة طردها صاحب الأستديو الذي تصوره فيه إحدى مسلسلاتها الأمر الذي تسبب في حزنها لفترة طويلة.

ووجهت رسالة في نهاية البرنامج تشير إلى أن الحيوان مخلوق مثل البشر قائلة: "خلي في قلبكم رحمة للمخلوقات التانية عشان ربنا يرحمكم".