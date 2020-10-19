رانيا يوسف: أصوم الاثنين والخميس.. وفضحت المتحرشين بسبب بنتي

بمجرد ظهورها على الشاشات، تستطيع أن تجذب الانتباه إليها؛ إذ إنها أيقونة الجمال والرقة ورمز الأنوثة، إنها الفنانة رانيا يوسف، التي تصدرت محركات البحث، بعد ظهورها كضيفة مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc".

وفي التقرير التالي نوضح أبرز تصريحات الفنانة رانيا يوسف:

رانيا يوسف تختفي عن الأنظار

اختفلت الفنانة رانيا يوسف عن الأنظار لمدة قصيرة، مؤكدة: "اعتزلت الحياة كتير، وبقيت مقلة أوي في الاجتماعيات، ومعارفي بقت قليلة، وبقيت بخاف أتعرف على ناس؛ لأني تعبت وأُستغليت، وكنت طول الوقت موجوعة وحزينة".

رانيا يوسف: لما المتحرش يخاف "مش هيعمل كده تاني"

وتعرضت رانيا يوسف، خلال الفترة الماضية، لعدّة تحرشات، لكنها لم تسكت عن ذلك، وفضحت بعض المتحرشين، من خلال نشر حساباتهم الشخصية، مع تعليقاتهم عبر حسابها الشخصي: "لما نزلت صور المتحرشين كنت قاصدة أعلم عليهم، وزي ما أنت دمرت البنت أنت كمان لازم تتدمر، والتحرش موجود في العالم كله، بس في الدول الأجنبية الشوارع كلها كاميرات وعندهم قانون رادع، وأشهرهم قصة الملاكم تايسون، ولما المتحرش يخاف مش هيعمل كده تاني".

وأكدت الفنانة أن السبب وراء فضحها للمتحرشين، تعرض ابنتها للتحرش: "حسيت بالذنب إني مش عارفة أحميها، ولقيت فرصة كويسة أننا كستات نقف مع بعض ونقول ومانخافش ونفضح المتحرشين".

وأشارت رانيا يوسف، إلى أنه بعد اعتذار البعض عما فعله معها، قررت حذف جميع الحسابات الخاصة بهم.

رانيا يوسف: أصوم الاثنين والخميس لسبب ديني وصحي

تقول رانيا يوسف، إن لديها ابنتين، إحداهما عمرها 17 عامًا: "في سن خطيرة جدا، أنا مصاحبها ومربياها ومفهماها إيه الصح وإيه الغلط، وتعرف تفرق بين الحلال والحرام"، مشيرة إلى أن الأبناء في سن معينة "بيفلتوا"، وأنا متكفلة بمصاريفهم، لذا حددت لهم أن هناك أشياء لا يجب فعلها.

وتعشق رانيا يوسف النيل بكل تفاصيله، وتعد "أمتع خروجة" لها، عندما تسير على الكورنيش: "لو هاكل سميطة ودقة وأتمشي على الرصيف هتبقى أمتع خروجة بالنسبة ليا".

وأكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها تصوم يومي الاثنين والخميس، لسبب ديني وصحي؛ لأن الجسم يعمل بكفاءة أعلى عند تغيير نظام الطعام، ومن أجل الحفاظ على وزنها؛ لأن تعويد الجسم على نظام غذائي ثم تغييره فجأة، يعمل على تقليل الوزن بصورة سريعة.

وأشارت رانيا يوسف، إلى أنها كانت تحلم بالتمثيل أمام الزعيم عادل إمام، وتحقق حلمها في فيلم "زهايمر".