عزم عليها أصحابه.. تفاصيل خطف موظفة بالخانكة واغتصابها في الزراعات

على طريق العزبة البيضاء التابع لمنطقة الخانكة بالقليوبية، تحرك "توك توك" تستقله موظفة فى طريقها إلى منزلها بإحدى القرى التابعة لمركز الخصوص.

وبينما كان التوك توك، يمر فى منطقة شبه خالية من المرة، ظهر شاب ملثم ممسكا بمطواة وأوقف التوك توك الذى أبطأ من سرعته لعبور مطب صناعى.

قام الملثم بتهديد السائق بالمطواة، وأجبره على النزول ثم اقتاد التوك توك وبداخله الموظفة التى هددها بالمطواة ولاذ بالهرب، وفى الطريق صرخت الموظفة فتوقف بالتوك توك ثم قام بتكميم فمها.

دقائق قليلة ووصل الملثم إلى منطقة زراعات مهجورة وكان فى انتظاره 3 أشخاص قاموا بالاعتداء على المجنى عليها والاستيلاء على هاتفها ومتعلقاتها.

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم الرئيسى وشركائه الثلاثة، وتبين أنه عاطل، حيث اعترف أنه كان تحت تأثير المخدر حيث كان قد تعاطى جرعة من الاستروكس ثم خطف المجنى عليها واصطحبها لزملائه للاعتداء عليها فى الزراعات تحت تهديد السلاح.

وكشف قطاع الامن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع غموض الاعتداء على ربة منزل تحت تهديد السلاح بالقليوبية، وتبين ارتكاب 4 متهمين للواقعة فى قطعة أرض زراعية.

تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من (موظفة، مقيمة بدائرة قسم الخصوص) بقيام شخص مجهول باعتراض مركبة الـ"توك توك" التى كانت تستقلها بطريق العزبة البيضاء بدائرة المركز، واستيقاف قائده وتهديده بسلاح أبيض وإجباره على الترجل منه واقتيادها لمنطقة الزراعات المتاخمة، وقيامه وثلاثة أشخاص آخرين كانوا فى انتظاره بالتعدى عليها كرهاً عنها والاستيلاء منها على هاتفها المحمول.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغة، وأنها ترتبط بعلاقة مع (عاطل، له معلومات جنائية) وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (ثلاثة أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وقيامهم بالتعدى على المجنى عليها كرهاً عنها تحت تهديد سلاح أبيض، واستولوا على هاتفها المحمول، وتم بإرشادهم ضبط (قطعتى سلاح أبيض "مطواة") المستخدمتان فى ارتكاب الواقعة والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.