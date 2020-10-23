عمر سعيد: كورونا مش هيوقف العالم.. ووقتي كله على الإنترنت

أعرب الممثل عمر سعيد، عن سعادته بحضور مهرجان الجونة السينمائي الدولي رغم إجراءات فيروس كورونا، قائلا: "أنا ماشي بالكمامة عايش حياتي بالكمامة"، لافتا إلى أن الفيروس لن يوقف العالم، والمشروعات في مصر تعمل وأصبح المواطنون يتعايشون مع الفيروس "مفيش حل غير كده".

وأضاف "سعيد" خلال لقاء على هامش افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة، أن مسلسله "ليه لأ" استفاد بعدم عرضه في الموسم الرمضاني وعرضه وحالياً في منصة "شاهد في أي بي" وهي منصة كبيرة، "أنا مش بتفرج على التليفزيون وكل وقتي على الإنترنت والمنصات زي watch it وشاهد، وده المستقبل".

وتحدث عن مسلسله "أسود فاتح"، قائلا: "تعبنا في المسلسل ماكانش عادي، إحنا كنا بنصور في لبنان وحر وانفجار وأجواء ومظاهرات وحكومات بتستقيل كان زي مصر قبل 2013 والمسلسل عامل شغل خاصة إن هيفاء لها جمهور كبير وروجينا وأحمد فهمي وشريف سلامة".

وعرضت قناة "أون" الاستعدادات لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة لكل من "أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر".

ومن ضمن قائمة المدعوين أيضاً "ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفي، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروى جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج، نيقولا معوض، أصيل عمران واستيفاني صليبا".

تُجرى حاليًا التجهيزات النهائية لحفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي على قدم وساق، حيث من المنتظر أن يقام للمرة الأولى حفل الافتتاح في مركز المؤتمرات.