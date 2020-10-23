 القاهرة تصل لـ50%.. الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار حتى الإثنين المقبل

نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود نشاط لحركة الرياح المثيرة للأتربة على بعض المناطق، يصاحبها سحب رعدية، موضحة أماكن سقوط الأمطار على مصر، خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار، ونشاط الرياح، وفرص سقوط الأمطار، وفقا لما حددته هيئة الأرصاد الجوية، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خريطة سقوط الأمطار السبت 24 أكتوبر

تنبأ خبراء هيئة الأرصاد بسقوط أمطار خفيفة تصل لمتوسطة على بعض مناطق القاهرة الكبرى حيث تصل فرص سقوط الأمطار لـ 50%، وعلى الوجه البحري تصل لنسبة 60% وتكون أمطار متوسطة تصل لرعدية في بعض الأحيان، بينما تزداد فرص سقوط الأمطار لتصل إلى 90% على السواحل الشمالية الغربية، فتكون أمطار متوسطة إلى غزيرة تصل لرعدية في بعض الأحيان، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تصل نسبة سقوط الأمطار لـ 80%، وتكون متوسطة تصل لرعدية أحيانا.

أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فتكون فرصة سقوط الأمطار 50%، متوسطة تصل لرعدية أحيانا، مع نشاط لحركة الرياح المثيرة للأتربة تؤدى لاضطرابات في الملاحة البحرية على خليج السويس، بينما تنعدم فرص الأمطار على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

خريطة سقوط الأمطار الأحد 25 أكتوبر

كما توقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، تصل نسبتها لـ50% على القاهرة والوجه البحري، أما على السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء فتزداد فرص سقوط الأمطار لتصل إلى 90%، وتكون متوسطة تصل لرعدية في بعض الأحيان، بينما تقل فرص السقوط على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بنسبة تصل إلى 50% مع نشاط لحركة الرياح يؤدي لاضطرابات بالملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، و تنعدم فرص السقوط على شمال وجنوب الصعيد.

خريطة سقوط الأمطار الاثنين 26 أكتوبر

كما أشارت الهيئة إلى عدم وجود فرص لسقوط الأمطار الاثنين الموافق 26 أكتوبر، مع نشاط لحركة الرياح على البحر الأحمر تؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.