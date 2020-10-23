أحمد وفيق عن ظهور آسر ياسين مع أسرته: "دي بقى اللقطة الذهبية"

نشر الفنان أحمد وفيق صورة لآسر ياسين مع زوجته وأولاده، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، عبر حسابه الشخصي "فيس بوك".

وعلق "وفيق" قائلاً: "كل مهرجان بيبقى فيه لقطة ذهبية ودي بقى اللقطة العظيمة.. آسر وحرمه وأطفاله الحلوين".

وحرص آسر ياسين على حضور حفل الافتتاح مع أسرته، وارتداء كل منهم "بدلة سوداء"، مع ارتداء زوجته فستاناً أسود قصيراً.

وعرضت قناة "أون" الاستعدادت لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة لكل من "أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر".

ومن ضمن قائمة المدعوين أيضاً "ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفي، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج، نيقولا معوض، أصيل عمران واستيفاني صليبا".

تُجرى حاليًا التجهيزات النهائية لحفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي على قدم وساق، حيث من المنتظر أن يقام للمرة الأولى حفل الافتتاح في مركز المؤتمرات.