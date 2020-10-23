"الصحة": منع الناخبين ذوي الحرارة المرتفعة أو "الكحة" من دخول اللجان

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن التزام كل اللجان الانتخابية على مدار انتخابات مجلس النواب يومي السبت والأحد المقبلين على عمل "مسح حراري"، لقياس حرارة الناخبين المترددين على اللجان، موضحاً أنه سيتم استبعاد أي مواطن يعاني من حرارة مرتفعة أو أي أعراض تنفسية مثل الكحة أو ضيق التنفس.

وأضاف "مجاهد"، في تصريحات صحفية له منذ قليل، أنه سيتم توجيه المشتبه بهم لأقرب منشأة طبية.

وقال إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بتوافر الفرق الطبية المدربة داخل المقار الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية اللائقة للناخبين والمواطنين.

وأضاف "مجاهد" أنه في حالة الاشتباه بإصابة ناخب، مراقب، أو موظف داخل المقار الانتخابية، يتم تحويله لأقرب مستشفى لتقييم حالته الصحية واتخاذ اللازم، وإعطاء العلاج، كما يتم إبلاغ الإدارة الصحية أو المنطقة الطبية بالحالة المشتبهة لاتخاذ الإجراءات الوقائية ومتابعة الحالة وخط سيرها، ومتابعة المخالطين في حالة الإصابة لمدة أسبوعين.