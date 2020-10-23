وكيل الصحة للشئون الوقائية: الأسبوع الأول من الدراسة مر بنجاح فائق

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزراة الصحة للشئون الوقائية، إن الأسبوع الأول للعام الدراسي الجديد، مر بسلام وبنجاح فائق، وعدم ترك فرصة لأي هفوة في أي شئ، متابعا "دي مصر المتعودين عليها وقت الأزمات بيبان معدن الشعب الأصيل".

وأثنى "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة" المذاع على فضائية “extra news” على وعي أولياء أمور الطلاب وحرصهم على نقله لأبنائهم.

وأضاف أن هناك إجراءات عزل الطلاب متفق عليها بين وزارة التعليم ووزارة الصحة تقوم على عزل المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا في غرفة عزل مجهزة، داخل المدرسة بعد ملاحظة الزائرة الطبية للمدرسة من أجل عرض الحالة على أطباء متخصصين في المنطقة الطبية التي تقع فيها المدرسة، فإذا ثبت إصابة الحالة يتم إجراء عزل منزلي لها في منزلها أو نقلها إلى أحد مستشفيات العزل التابعة للدولة وتلقي الرعاية الكافية.

وأشار إلى أن وزارة الصحة بالتنسيق مع التعليم تطبق تدابير احترازية هدفها توفير المستلزمات الطبية والحرض على ارتداء الكمامات وتعقيم الفصول.