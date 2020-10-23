دنيا ماهر عن فيلم "الإنس والنمس": في منتهى السعادة بالشغل مع هنيدي

أعربت الفنانة دنيا ماهر، عن سعادتها بحضورها مهرجان الجونة السينمائي قائلة إن هناك أدوار يمكن أن تحول حياة الفنان 180 درجة، ولكن يكون بشكل تدريجي مثل البناء.

وتحدثت خلال لقاء على هامش افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة عن كواليس مشاركتها مع الفنان محمد هنيدي فيلم "الإنس والنمس"، قائلة:" أنا كنت في منتهى السعادة لاختياري إني اشتغل مع أستاذ محمد هنيدي اللي هو من أكتر الكوميديانات اللي بيضحكوني في الكون، والفيلم مليان نجوم، والتجربة ممتعة للغاية".

وعرضت قناة "أون" الاستعدادات لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة لكل من "أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوي خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر".

ومن ضمن قائمة المدعوين أيضاً "ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفي، انجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج، نيقولا معوض، أصيل عمران واستيفاني صليبا".